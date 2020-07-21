شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الانخفاض – تحليل - 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1.3500، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، بانتظار كسر هذا المستوى لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.3362 كمحطة رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3612 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3430 والمقاومة 1.3600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط