شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين حول المتوسط المتحرك – تحليل - 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار مقابل الين حول المتوسط المتحرك 50، بانتظار الحصول على حافز سلبي يدعم استئناف التداولات السلبية على المدى اللحظي، لزيارة مستوى 106.44 كهدف سلبي أول.

وبشكل عام، ستبقى التوقعات بالاتجاه الهابط قائمة ما لم يتم اختراق مستوى 107.68 والثبات فوقه، حيث إن هذا الاختراق سيدفع السعر للاندفاع نحو 109.22 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.50 والمقاومة 108.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط