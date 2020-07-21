شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين حول المتوسط المتحرك – تحليل - 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار مقابل الين حول المتوسط المتحرك 50، بانتظار الحصول على حافز سلبي يدعم استئناف التداولات السلبية على المدى اللحظي، لزيارة مستوى 106.44 كهدف سلبي أول.
وبشكل عام، ستبقى التوقعات بالاتجاه الهابط قائمة ما لم يتم اختراق مستوى 107.68 والثبات فوقه، حيث إن هذا الاختراق سيدفع السعر للاندفاع نحو 109.22 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.50 والمقاومة 108.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الين حول المتوسط المتحرك – تحليل - 21-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.