شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يخترق المقاومة – تحليل - 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراقاً واضحاً لمستوى 1.2650 واستقر فوقه، ليفتح الطريق أمام استئناف الاتجاه الصاعد، ليبقى التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين المقلوب المكتمل مسبقاً فعالاً بعد عمليات إعادة الاختبار العديدة التي أجراها السعر لخط الرقبة المخترق، بانتظار زيارة مستوى 1.2777 كمحطة إيجابية تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2635 سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي لاختبار مناطق 1.2515 مجدداً قبل تحديد مصير وجهة السعر التالية بشكل أدق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2600 والمقاومة 1.2777

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد