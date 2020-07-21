شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يؤكد الاختراق – تحليل - 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج اليورو مقابل الدولار اختراق مستوى 1.1420 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، مما يفعّل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، ليستأنف السعر مساره الرئيسي الصاعد الذي ينتظم داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار التوجه نحو مستويات 1.1500 ثم 1.1550 كمحطات رئيسية تالية.
المتوسط المتحرك 50 يدعم السعر من الأسفل، ليعزز التوقعات الإيجابية، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 1.1420 والأهم 1.1350 والثبات دونها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1390 والمقاومة 1.1550
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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