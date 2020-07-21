شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 777 فلس، مخترقا الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يعد إشارة سلبية، كما اخترق السهم القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 760 فلس كمستوى أول ثم 700 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 830 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 770 بينما مستوى المقاومة هو 780 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط