شكرا لقرائتكم خبر عن السلام (ALSALAM) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 21٫50 فلس، وذلك بعدما تلقى السهم دعما عند مستوى 20 فلس، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة شراء، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 24 فلس كمستوى أول ثم 27 فلس كمستوى ثان، شرط ثبات السهم أعلى مستوى 20 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 20.8 بينما مستوى المقاومة هو 22.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط