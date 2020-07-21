شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة (ALMADINA) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 11 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 10٫25 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لأعلى مرة أخرى لمستويات قد تصل الى 12٫25 فلس كمستوى أول ثم 13٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 10 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10.7 بينما مستوى المقاومة هو 11.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد