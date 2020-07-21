زين (ZAIN) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 21-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 539 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 550 فلس، ليكون بذلك نموذج القمة الثنائي وهو من الاشكال العاكسة للاتجاه الصاعد، والذي يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 500 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 560 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 536.7 بينما مستوى المقاومة هو 543.7 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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