شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك (SOKOUK) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه لينهي تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 24 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما نزلق السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 21٫50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 25٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23.8 بينما مستوى المقاومة هو 24.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط