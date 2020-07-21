شكرا لقرائتكم خبر عن نور (NOOR) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 141 فلس، في ظل استمرار تدني كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع انخفاض السهم مرة أخرى للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 125 فلس كمستوى أول ثم 100 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 155 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 135 بينما مستوى المقاومة هو 143 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد