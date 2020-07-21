شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية (NRE) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين عند مستوى 72٫50 فلس، مقتربا من خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل المكسور لأسفل والذي يشكل مقاومة، كما سجل السهم ارتفاع خلال الجلسة بلغ 72٫80 فلس، حيث يقابل هذا المستوى المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد ينخفض مرة أخرى لمستوى الدعم 70 فلس كمستوى أول ثم 61 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 77 فلس

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 71.8 بينما مستوى المقاومة هو 73.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط