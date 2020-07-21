شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 523 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 500 فلس كمستوى أول ثم 460 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 550 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 510 بينما مستوى المقاومة هو 525 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط