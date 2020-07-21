شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 5٫241 ريال، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 5٫25 ريال، وهو ما دفع السهم لأسفل ليغلق منخفضا عند مستوى 5٫05 ريال، في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع انخفاضا لمستويات قد تصل الى 4٫90 ريال كمستوى أول ثم 4٫55 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5٫30 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.95 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.15 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط