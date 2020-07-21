شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي للجلسة الثالثة على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والأنظار على حديث لوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 15 من تموز/يوليو، حينما اختبر الأعلى له منذ العاشر من حزيران/يونيو وعكس آنذاك الأعلى له منذ 19 من تموز/يوليو 2019 أمام الدولار الأمريكي وذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي اليوم الثلاثاء وعلى أعتاب حديث محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي عبر الأقمار الصناعية ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:01 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.11% إلى مستويات 0.7024 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7016، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوع عند 0.7035، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7010.

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هذا وتابعنا كشف البنك المركزي الاسترالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في السابع من هذا الشهر والذي تم خلاله تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، وتطرق صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي من خلال المحضر لكون سعر الصرف يعكس التوقعات وأنه لا توجد حاجة للتدخل في سوق العملات الأجنبية، مع الإفادة بأن سياسة سعر الفائدة السلبية غير مرجحة للغاية.

ويذكر أن بيان أسعار الفائدة للمركزي الاسترالي تطرق هذا الشهر لكون الأوضاع قد استقرت مؤخراً والانحدار أصبح أقل مما كان متوقعاً، وأن عدم اليقين حيال الوضع الصحي والقوة المستقبلية للاقتصاد يجعل العديد من الأسر والشركات حذرة وأن ذلك يؤثر على خطط الاستهلاك والاستثمار، وأكد آنذاك صانعي السياسة النقدية على أن المركزي الاسترالي لن يقوم بزيادة أسعار الفائدة حتى يتم إحراز تقدم نحو التوظيف الكامل.

وأعرب صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا آنذاك أيضا عن ثقتهم بأن الضغوط التضخمية ستكون على نحو مستدام ضمن النطاق المستهدف بين نسبتي اثنان وثلاثة بالمائة، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى إلقاء محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي كلمة تحت عنوان "Covid-19: سوق العمل وميزانيات الموازنة في القطاع العام" في غداء مؤسسة أنيكا عبر الأقمار الصناعية.