شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 5430 نقطة، ملامسا بذلك خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بمتوسطه الاسبوعي، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 5300 نقطة، والذي في حالة اختراقه فسيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 4800 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,407 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,452 نقطة