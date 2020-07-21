شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر ثاني جلسات الأسبوع الحالي في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 9371 نقطة، في ظل تدني كمية التداول لثاني جلسة على التوالي، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما يقترب المؤشر حاليا من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما قد يدفع بالمؤشر مرة أخرى لأسفل لمستوى الدعم 9000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,328 وبين مستوى المقاومة هو 9,416 نقطة