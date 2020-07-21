تراجع فائض الحساب الجاري بمنطقة اليورو خلال مايو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو بشكل مفاجئ خلال مايو/أيار الماضي، مع هبوط فائض الميزان الخدمي والدخل الأولي إضافة إلى زيادة عجز الدخل الثانوي.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، أمس الاثنين، أن فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو تراجع إلى 8 مليارات يورو في مايو/أيار الماضي، مقارنة مع فائض 14 مليار يورو في الشهر السابق له.

ووفقاً للبيانات، فإن فائض الميزان السلعي شهد زيادة بنحو 4 مليارات يورو ليصل إلى 17 مليار دولار خلال مايو/أيار، بينما تراجع فائض الميزان الخدمي من 5 إلى 4 مليارات يورو في الفترة نفسها.

وفي غضون فترة الإثني عشر شهراً المنتهية في مايو/ أيار عام 2020، بلغ فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو 264 مليار يورو (حوالي 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو)، مقارنة مع فائض يبلغ 318 مليار يورو في الفترة المماثلة قبل عام.