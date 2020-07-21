1.7 مليار دولار خسائر «هاليبرتون» الفصلية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسرت شركة «هاليبرتون» نحو 1.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، وسط تراجع في أسعار النفط وانهيار نشاط التنقيب عن الخام في أمريكا الشمالية.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في خدمات التنقيب عن النفط، الإثنين، تسجيل صافي خسائر 1.676 مليار دولار (1.91 دولار للسهم الواحد) في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/ حزيران الماضي، مقابل صافي أرباح بنحو 75 مليون دولار (9 سنتات للسهم) في نفس الفترة من عام 2019، وتعتبر الخسائر الفصلية المسجلة لشركة «هاليبرتون» هي الثالثة على التوالي.

وباستثناء البنود غير المتكررة، بلغ نصيب سهم «هاليبرتون» من الأرباح 5 سنتات في الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزاً التقديرات التي كانت تتوقع خسائر 11 سنتاً للسهم الواحد.

وفي ما يتعلق بالإيرادات، سجلت «هاليبرتون» مستوى 3.196 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 5.930 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.

وأبلغت الشركة عن تدفق نقدي حر قدره 456 مليون دولار، متجاوزاً توقعات المحللين بشكل ملحوظ.

ووفقاً للبيان، خفضت شركة «هاليبرتون» في الربع الثاني من العام الجاري من توزيعات الأرباح الفصلية بنسبة 75% بعد خفض توقعات الإنفاق الرأسمالي إلى النصف.

كما قامت الشركة الأمريكية بخفض شامل للقوى العاملة وتخفيضات في رواتب المديرين التنفيذيين، كما تستهدف تخفيضات أخرى في التكاليف.

وتعرضت شركات خدمات حقول النفط لتراجع حاد في إيراداتها بفعل انخفاض أسعار النفط عالمياً واتجاه شركات التنقيب لوقف نشاط الحفر.