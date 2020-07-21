ترامب يستأنف الثلاثاء مؤتمراته الصحفية الدورية عن كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، أنه سيستأنف الثلاثاء، مؤتمراته الصحفية الدورية عن فيروس كورونا المستجد، والتي كان يعقدها بشكل شبه يومي في أبريل/نيسان.

وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: «كنت أعقدها وكان عدد كبير من الناس يشاهدونها، عدد قياسي من المشاهدين في تاريخ التلفزيون، وكان ذلك فريداً».

وأضاف أن هذه المؤتمرات شكلت «وسيلة جيدة جداً لإعلام الناس» بآخر تطورات وباء «كوفيد ـ 19» في الولايات المتحدة. وتابع ترامب: «سأعقدها الساعة 17:00 كما اعتدنا».

وبدأ ترامب مؤتمراته الصحفية في مارس/آذار، بهدف منح خلية الأزمة في البيت الأبيض مساحة للإبلاغ عن آخر تطورات تفشي الوباء، لكن تلك المؤتمرات الطويلة الأمد أحياناً والمربكة، عرضت الرئيس لتعليقات ساخرة، كما حصل حين اقترح حقن الجسم بالمعقمات لمنع الإصابة بكورونا.

واعتُبر أيضاً أن الرئيس يستغل هذه المؤتمرات الصحفية اليومية لصالحه، بتحويلها منصة شخصية قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان ترامب تساءل سابقاً في هذا الصدد: «ما الهدف من المشاركة في المؤتمرات الصحفية في البيت الأبيض، في حين لا تقوم وسائل الإعلام المخادعة إلا بطرح الأسئلة الهجومية، وترفض نقل الحقيقة والوقائع بشكل دقيق؟».