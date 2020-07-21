حجز أملاك لحاكم مصرف لبنان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

أصدر القضاء اللبناني الاثنين، قراراً بالحجز الاحتياطي لممتلكات لرياض سلامة، حاكم مصرف لبنان. وبموجب قرار صادر عن القاضي فيصل مكي، رئيس دائرة تنفيذ بيروت، فقد تم إلقاء الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لسلامة في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة له في مناطق جبل لبنان، مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقاً، سياراته الخاصة بعد الاستحصال على شهادات قيدها من هيئة إدارة الآليات والمركبات، وعلى مخصصاته المالية في مصرف لبنان.

وجاء قرار مكي على خلفية دعوى مقدمة من عدد من المحامين، ضد حاكم مصرف لبنان، بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف، وبيع سندات الدولة، إضافة إلى الإهمال الوظيفي والاختلاس.