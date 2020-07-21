أرباح أكبر بنوك الامارات تتهاوى بأكثر من النصف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابو ظبي



هوت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني، الاثنين، 58% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع تجنيب أكبر بنوك دبي مخصصات أعلى توقعا لتداعيات إضافية لجائحة كورونا.

وتراجع صافي الربح إلى ملياري درهم (544.54 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو الماضي، مقارنة بـ4.74 مليارات درهم قبل عام.

وعلى صعيد الأشهر الستة الأولى من العام، تراجعت أرباح البنك بنسبة 45% لتبلغ 1.1 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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وفي يونيو الماضي، قالت مصادر لرويترز إن بنك الإمارات دبي الوطني بدأ جولة ثانية لخفض الوظائف، واستغنى عن مئات الموظفين.

وتضررت البنوك في الإمارات من الإجراءات الصارمة التي طبقتها الحكومة لكبح تفشي فيروس كورونا، والتي اضطرت العديد من الشركات للتوقف.

ويعد بنك الإمارات دبي الوطني أحد أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الأصول، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.