شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: المنتجات الحيوانية والتبغ تحتل المرتبة الأولى لواردات دول الكوميسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية، تطور حجم الصادرات والواردات لتجمع دول الكوميسا والذي يضم مصر و18 دولة، وأظهرت النشرة أن مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ احتلت المرتبة الأولى بالنسبة للمجموعات السلعية للواردات، عامي 2019،2018 حيث مثلت 47.9%، 49.6% على التوالي من إجمالي قيمة الواردات البينية للتجمع.

وتشير النشرة بالنسبة للمجموعات السلعية للصادرات، فقد احتلت مجموعة المنتجات الحيوانية والمشروبات والتبغ المرتبة الأولى عام 2018، حيث مثلت 26.7%، بينما احتلت مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك المرتبة الأولى من عام 2019، حيث مثلت 27.5% على التوالى من إجمالى قيمة الصادرات البينية للتجمع.

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وقدر إجمالي قيمة صادرات التجمع بنحو 2 مليار و137 مليون دولار عام 2019، مقابل مليار و919 مليون دولار عام 2018، بنسبة زيادة قدرها 11.3%، وجاءت ليبيا في المرتبة الأولى عامي 2018، 2019 مثلت 33.1%، 38.6% على التوالي من إجمالي قيمة الصادرات البينية للتجمع.

وفى المقابل كان إجمالي قيمة واردات التجمع نحو مليار و137.6 مليون دولار عام 2019، مقابل مليار و43 مليون دولار عام 2018، بنسبة زيادة قدرها 9%، جاءت كينيا في المرتبة الأولى عامي 2019،2018 مثلت 27.5%، 22.6% على التوالي من إجمالي قيمة الواردات البينية للتجمع.

ويضم تجمع الكوميسا "دول شرق وجنوب افريقيا" كلا من "كينيا – السودان – موريشيوس- زامبيا- ويمبابوى- جيبوتى- مالاوي- مدغشقر- رواندا- بروندى- أوغندا- اريتريا- جزر القمر- إثيوبيا- الكونغو- ليبيا- سوازيلاند- جزر سيشل".