شكرا لقرائتكم خبر عن ثبات أسعار التجزئة لحديد التسليح والأسمنت والزجاج المسطح فى يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور متوسط أسعار مواد البناء في شهر يونيو الماضي، حيث بلغ متوسط سعر بيع حديد التسليح المبروم "16،13،10مم" 10 آلاف و415 جنيه للطن في شهر يونيو الماضي، بدون تغيير عن شهر مايو الماضي، بينما كان متوسط سعر البيع 12 ألف و20 جنيه في يونيو 2019، بتراجع بلغ نحو 14.62%.

وبلغ متوسط سعر بيع الاسمنت البورتلاند العادي المعبأ في شيكارة 50 كيلوجرام 42 جنيه بدون تغيير عن شهر مايو الماضي، بينما كان متوسط سعر البيع 48 جنيه في يونيو 2019 بنسبة انخفاض بلغت 12.50%.

وسجل متوسط سعر بيع زجاج مسطح منقوش 3مم أبيض للمتر المسطح 79 جنيه في شهر يونيو الماضي بدون تغيير عن شهر مايو الماضي، بينما كان متوسط سعر البيع 80.70 جنيه في شهر يونيو 2019، بنسبة تراىجع بلغت 2.11%.

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وبلغ متوسط سعر بيع خشب بياض نمرة "1" للمتر المكعب 4 آلاف جنيه في شهر يونيو الماضي، بدون تغيير عن شهر مايو الماضي، بينما كان متوسط سعر البيع 4 آلاف و350 جنيها في شهر يونيو 2019، بنسبة تراجع بلغت 8%.

ويُعرَف سعر التجزئة بأنه "سعر بيع السلعة بواسطة تجار التجزئة أو من في حكمهم إلى المستهلك النهائي"، وتكون تلك الأسعار شاملة كافة الرسوم والضرائب بما فيها ضريبة المبيعات.

ويرصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أسعار مواد البناء شهريا نظرا لما يشهده السوق المحلي منذ فترة من نمو الاستثمارات في المشروعات العقارية، والذي يترتب عليه زيادة الطلب على مواد البناء وبالتالي زيادة أسعار هذه المواد بطريقة متلاحقة وسريعة.