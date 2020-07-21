شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "شيفرون" يهبط بأكثر من 2% بعد الإعلان عن صفقة استحواذ ضخمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "شيفرون" خلال تعاملات يوم الإثنين بعد إعلان الشركة صفقة الاستحواذ على "نوبل إنيرجي" للطاقة مقابل حوالي 13 مليار دولار شاملة الديون.



وذكرت "شيفرون" أن صفقة الاستحواذ ستكون في شكل أسهم بنحو خمسة مليارات دولار وتضاف إليها الديون ليصل الإجمالي إلى القيمة المذكورة.



وبناء على سعر إغلاق سهم "شيفرون" في جلسة الجمعة الماضية، فإن مساهمي "نوبل إنيرجي" للنفط والغاز الطبيعي سيحصل الواحد منهم على 0.1191 سهم من أسهم الشركة مقابل السهم في "نوبل إنيرجي".

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وأشاد مسؤولو "شيفرون" بهذه الصفقة التي ستمكنهم من من الاستحواذ على أصول ضخمة في النفط والغاز الطبيعي تابعة لـ"نوبل إنيرجي".



وتمتلك "نوبل إنيرجي" العديد من الأنشطة في مجال التنقيب وإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة ومختلف الدول على مستوى العالم.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "شيفرون" بنسبة 2.2% وأغلق جلسة الإثنين عند 85.2 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 87.4 دولار وأقل سعر عند 84.2 دولار.