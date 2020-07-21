شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "آي بي إم" تعلن تحقيق أرباح فصلية أعلى من المتوقع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة "آي بي إم" الأمريكية للبرمجيات عن تحقيق أرباح فصلية أعلى من التوقعات في الربع السنوي الثاني من العام الجاري، لكن إيراداتها تعرضت للضغوط بسبب أزمة فيروس "كورونا".



وسجلت "آي بي إم" أرباحا فصلية بحوالي 1.36 مليار دولار أو ما يعادل 1.52 دولار للسهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من يونيو/حزيران مقارنة بتحقيق أرباح بحوالي 2.5 مليار دولار أو ما يعادل 2.81 دولار للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

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وبلغت الأرباح المعدلة للشركة باستثناء بعض البنود 2.18 دولار للسهم أعلى من توقعات عند 2.09 دولار للسهم مقارنة بـ3.17 دولار للسهم في نفس الفترة من عام 2019.



أما إيرادات الشركة، فقد بلغت 18.12 مليار دولار في الربع الثاني من 19.16 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019 بينما توقع محللون إيرادات بحوالي 17.73 مليار دولار.



وارتفع سهم "آي بي إم" بنسبة 1% وأغلق جلسة الإثنين عند 126.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 127.1 دولار وأقل سعر عند 125.1 دولار.