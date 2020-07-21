شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم وفرة (2100) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد أغلق على ارتفاع بنسبة بلغت 2.84% بما يعادل 1.60 نقطة، وذلك وسط بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السهم لتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 61.19، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 72.04.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 51.20 ومستوى المقاومة 65.00.