شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إعمار (4220) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.69% بما يعادل -0.12 نقطة، ليحاول السهم بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط سيطرة الاتجاه الجانبي على المدى القصير، بين مستوى الدعم 6.50 ومستوى المقاومة 7.44 كما هو موضح بالرسم البياني المرفق. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 6.95، ليستهدف مستوى المقاومة 7.44 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.66 ومستوى المقاومة 7.44.

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