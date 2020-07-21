شكرا لقرائتكم خبر عن البحري يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم البحري (4030) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.35% بما يعادل -0.50 نقطة، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 37.50 حتى يتأكد لنا عزم السهم على الصعود، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 41.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.90 ومستوى المقاومة 37.50.