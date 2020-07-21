شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يصل لمنطقة دعم قوية – تحليل صباحي – 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم التصنيع (2060) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.47% بما يعادل -0.26 نقطة، ليصل السهم إلى الاستناد لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، وذلك بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 9.99، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.08 من جديد استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.80 ومستوى المقاومة 11.08.