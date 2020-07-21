الراجحي يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 21-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، أمام سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، وتأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة في وقت سابق وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليستند بانخفاضه الأخير إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 55.90، ليستهدف مستوى المقاومة 60.00 مرة أخرى.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 55.90 ومستوى المقاومة 59.20.
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