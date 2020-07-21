شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سيسكو (2190) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق مكاسب حادة بنسبة بلغت 4.20% بما يعادل 0.90 نقطة في جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 23.24، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 26.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.38 ومستوى المقاومة 24.94.
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