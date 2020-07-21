شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أسمنت الجوف (3091) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.85% بما يعادل -0.17 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وتأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة في وقت سابق وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما يستفيد من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات الدعم 8.55، ليستهدف مستوى المقاومة 9.85، كمستهدف سعري لنموذج القاع المزدوج المتكون.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.55 ومستوى المقاومة 9.50.