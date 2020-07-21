شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أسمنت الجوف (3091) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.85% بما يعادل -0.17 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وتأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة في وقت سابق وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما يستفيد من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات الدعم 8.55، ليستهدف مستوى المقاومة 9.85، كمستهدف سعري لنموذج القاع المزدوج المتكون.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.55 ومستوى المقاومة 9.50.
كانت هذه تفاصيل خبر أسمنت الجوف يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 21-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.