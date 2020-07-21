شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم اميانتيت (2160) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت ببعض التذبذب، حقق خلالها مكاسب بلغت نسبتها 0.36% بما يعادل 0.04 نقطة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 11.36، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً في ذلك بارتفاع كبير في أحجام التداول، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11.36، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.62.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.16 ومستوى المقاومة 12.34.
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