المواساة يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 21-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم المواساة (4002) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط استعدادات السهم بمهاجمة مستوى المقاومة 103.80، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 103.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 108.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 97.20 ومستوى المقاومة 105.00.
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