قواعد أوروبية جديدة لمنصات التمويل الجماعي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد المجلس الأوروبي في بروكسل، أمس الاثنين، قواعد جديدة لتحسين طريقة عمل منصات التمويل الجماعي.

ويعتبر الإطار الجديد جزءاً من مشروع اتحاد أسواق رأس المال الذي يهدف إلى توفير وصول أسهل إلى مصادر التمويل الجديدة.

وستزيل الحواجز التي تعترض منصات التمويل الجماعي لتقديم خدماتها عبر الحدود من خلال تنسيق الحد الأدنى من المتطلبات عند العمل في سوقها المحلية ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى. كما سيزيد اليقين القانوني من خلال قواعد حماية المستثمرين المشتركة.

وستغطي القواعد الجديدة حملات التمويل الجماعي التي تصل إلى 5 ملايين يورو على مدى 12 شهراً.

ورسمياً، اتخذ المجلس الأوروبي، أمس الاثنين، موقفه في قراءة أولى، ويجب أن يعتمد البرلمان الأوروبي اللائحة الآن في قراءة ثانية قبل أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية الأوروبية وتدخل حيز التنفيذ. (وام)