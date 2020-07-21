«جنرال إلكتريك» تدعم تحسين كفاءة مرافــق «أدنـوك للتكريـر» فـي الرويـس

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نجحت «جنرال إلكتريك لطاقة الغاز» في تحسين الكفاءة وتعزيز الأداء في محطة المرافق العامة بالرويس التابعة لشركة «أدنوك للتكرير» في دولة الإمارات، مع تركيب تحديث MXL2 على التوربين الغازي من طراز GT13E2 في المحطة. وعادة ما يستغرق مثل هذا التحديث نحو 18 شهراً، إلا أن «جنرال إلكتريك لطاقة الغاز» تمكنت من استكماله في غضون 6 أشهر، لتتخطى مختلف التحديات التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد. وساهم هذا التحديث في زيادة القدرة الإنتاجية للتوربين الغازي بما يعادل 10.7 ميجاواط باستخدام نفس الكمية من الوقود.

وتتمكن حلول التحديث التي تقدمها «جنرال إلكتريك» من تحسين الأداء بشكل كبير وتقليل التكاليف التشغيلية للتوربينات الغازية. ويتيح تحديث MXL2 تشغيل التوربينات الغازية من طراز GT13E2 لتحقيق زيادة تصل إلى 1.5% في كفاءة الدورة المركبة وتوسيع فترات الفحوص والتحقق بما يعادل 48 ألف ساعة عمل. ويجمع التحديث بين أحدث تقنيات «جنرال إلكتريك» وخبرات طويلة في التعامل مع التوربينات الغازية من طراز GT13E2 تتجاوز 10 ملايين ساعة تشغيل.

ويأتي التحديث الحالي ضمن محطة المرافق العامة بالرويس في أعقاب التنفيذ الناجح لتحديثات مماثلة على اثنين من التوربينات الغازية في المحطة خلال السنوات الماضية.