شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * قررت شركة «اكتتاب القابضة» تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للشركة إلى 27 يوليو الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
* أعلنت شركة «أجيليتي» للمخازن العمومية تأكيد الجدول الزمني المعدل لاستحقاقات الأسهم في سوق دبي، بحيث يكون آخر يوم شراء هو 26 يوليو، وتاريخ التوزيع في 5 أغسطس القادم.
* يبحث مجلس إدارة «دريك آند سكل إنترناشيونال» بالتمرير غداً، قرارات متعلقة بإعادة الهيكلة.
* ينظر مجلس إدارة «التأمين فيدلتي المتحدة» في 27 يوليو الجاري، قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
* تعقد الشركة العربية الإسلامية للتأمين (سلامة) اجتماع الجمعية العمومية في 26 أغسطس القادم، للنظر في دراسة فرص استثمارية في مجال التأمين من قبل الشركة.
* أجلت «المدينة للتمويل» اجتماع الجمعية العمومية إلى 27 يوليو الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
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