«سراج باور» و«أبيكورب» تبرماناتفاقيــة تمويـــل بـ 50 مليــون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «سراج باور» عن توقيع اتفاقية تمويل طويل الأمد بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من «الشركة العربية للاستثمارات البترولية» (أبيكورب). وتهدف هذه الصفقة لتمويل الألواح الشمسية الموزعة على أسطح المباني، تأكيداً لاستدامة نموذج عمل الشركة وجاذبية قطاع توليد الطاقة الشمسية الموزّعة كقطاع مستدام وصديق للبيئة.

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وتشتمل حلول الطاقة الشمسية الموزّعة أنظمة لتوليد الطاقة يمكن أن تكون متصلة أو غير متصلة بشبكة توزيع الكهرباء، ولم تكن المشاريع من هذا النوع منتشرة في الماضي بالقدر الكافي لاستقطاب التمويل اللازم، ما أدى إلى تقييد نمو القطاع في المنطقة. وللتغلب على هذا التحدي، أبرمت «سراج باور» شراكة مع «أبيكورب» لتطوير نموذج تمويل مبتكر وطويل الأمد لمحفظة مشاريع الطاقة الشمسية الموزّعة التي تديرها سراج باور، ما يتيح لها توسيع أعمالها تقديم حلولها للشركات في مختلف القطاعات لتوفير تكاليف الكهرباء وتقليص بصمتها الكربونية.

وقال لوران لونجوي، الرئيس التنفيذي لشركة «سراج باور»: «تُعتبر شراكتنا مع «أبيكورب» شهادة على جودة عملنا ومسيرتنا على مدى السنوات الخمس الماضية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمهيداً للتوسع المستمر في أسواق ومناطق أخرى. ولا تزال عروضنا المتكاملة، إلى جانب المساهمين الفاعلين في الشركة وحضورنا المحلي القوي من أهم عوامل تميزنا في السوق، وتأتي صفقة التمويل الأخضر هذه لتعزز من تفوقنا على منافسينا من خلال تسريع وتيرة توسعنا. ونحن ملتزمون بضمان توفير طاقة نظيفة في جميع أنحاء المنطقة».

وأضاف أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي ل«أبيكورب» قائلاً: نموذج العمل المستدام الذي تتبعه الشركة يَعِد بمزيد من الابتكارات في مجال كفاءة توليد الطاقة، ونتطلع لأن نكون طرفاً فاعلاً في نجاحها المستقبلي».