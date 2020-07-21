الذهــب يقفــز لأعلـــى مســتوى مـنــذ سبتمـــبـر 2011

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات أمس الاثنين إلى أعلى مستوياتها في حوالي تسعة أعوام في حين سجلت الفضة أعلى مستوى في أربع سنوات بعد أن أدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.4% عند 1816.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2011.

وقفزت الفضة 2.4% إلى 19.76 دولارا للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2016 عند 19.81 دولار.

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ومن جهتها، توقعت مجموعة «سيتي جروب» أن تراكم العوامل الإيجابية في سوق الذهب قد يدفع أسعار المعدن لتسجيل مستويات قياسية تتجاوز الأرقام التي شوهدت في عام 2011.

وقال محللون في المجموعة الأمريكية بما في ذلك «إيد مورس» خلال تقرير التوقعات المستقبلية للسلع عن الربع الثالث الذي نقلته وكالة بلومبيرج أمس إن أسعار الذهب تستفيد من تيسير السياسة النقدية وانخفاض العوائد الحقيقية.

ويرى البنك الأمريكي أن هناك 30% احتمالية لتجاوز سعر أوقية الذهب 2000 دولار في غضون الثلاثة إلى الخمسة أشهر المقبلة.