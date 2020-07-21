«أمانات» توقع اتفاقية بيع محتملــة لجامعــة «ميـدلسـكـس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت شركة «أمانات القابضة» اتفاقية بيع وشراء مع مجموعة التعليم «ستادي وورلد القابضة» للبيع المحتمل لجامعة «ميدلسكس دبي».

وأفادت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، بأن إتمام الصفقة بنجاح يتوقف على العديد من الاشتراطات المعتادة في الصفقات المماثلة، ومنها الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، وتقدير مبلغ التسوية النهائي.

وأكدت أنها ستعلم المساهمين والعامة فور التأكد من أي تطورات جوهرية في هذا الشأن، التزاماً منها بقواعد الإفصاح والشفافية.