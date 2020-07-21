شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانات» توقع اتفاقية بيع محتملــة لجامعــة «ميـدلسـكـس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
وقعت شركة «أمانات القابضة» اتفاقية بيع وشراء مع مجموعة التعليم «ستادي وورلد القابضة» للبيع المحتمل لجامعة «ميدلسكس دبي».
وأفادت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، بأن إتمام الصفقة بنجاح يتوقف على العديد من الاشتراطات المعتادة في الصفقات المماثلة، ومنها الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، وتقدير مبلغ التسوية النهائي.
وأكدت أنها ستعلم المساهمين والعامة فور التأكد من أي تطورات جوهرية في هذا الشأن، التزاماً منها بقواعد الإفصاح والشفافية.
كانت هذه تفاصيل خبر «أمانات» توقع اتفاقية بيع محتملــة لجامعــة «ميـدلسـكـس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.