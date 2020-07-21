«جـي.بـي جلوبـال» تعلــن إعـادة هيكلـة مـالـية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «جي.بي جلوبال» الإماراتية لتجارة النفط وتوريد وقود السفن في بيان، امس الاثنين، إنها شرعت في برنامج إعادة هيكلة مالية.
وأضافت الشركة أنها لم تتمكن من الحصول على دعم كامل من عدد قليل من المؤسسات المالية في الآونة الأخيرة، ولذا بدأت برنامجاً لإعادة الهيكلة من المتوقع أن يُستكمل خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقالت إن شائعات انتشرت في السوق خلال الأيام الأخيرة شككت في الوضع المالي للشركة لا أساس لها. وتابعت أن المجموعة تنفي مثل هذه الشائعات نفياً قاطعاً.
(رويترز)
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