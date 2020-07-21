«الإمارات للعطلات» تمنح عملاءها مزيداً من المرونة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت «الإمارات للعطلات»، ذراع تنظيم البرامج السياحية الخارجية التابعة ل«طيران الإمارات»، إجراءات جديدة لمنح العملاء مزيداً من الخيارات والمرونة وراحة البال أثناء حجز عطلاتهم. فقد عدّلت الشركة سياسة الحجز لتوفر للعملاء فرصة لحجز برنامج عطلة مقدم بإيداع 199 درهماً فقط، بالإضافة إلى توفير مواعيد فيديو تتيح لهم التخطيط مسبقاً وإجراء الحجز بسهولة من منازلهم.

وتضمن السياسة الجديدة ثبات سعر برنامج العطلة، المتضمن الرحلة الجوية مع طيران الإمارات والإقامة الفندقية والتنقلات، وذلك بدفع 199 درهماً بدلاً من دفع ثمن البرنامج مقدماً. كما تضمن للعميل إمكانية تغيير خطة السفر بسبب «كوفيد-19».

ويمكن للعملاء زيارة موقع الشركة للاطلاع على برامج العطلات وحجز اختيارهم مع توفر المرونة والتوفير وإمكانية الترقية وغيرها من المزايا، وحجز موعد فيديو والتحدث إلى أحد خبراء السفر في «الإمارات للعطلات».

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