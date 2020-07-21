شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 مليار دولار خسائر «هاليبرتون» الفصلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسرت شركة «هاليبرتون» نحو 1.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، وسط تراجع في أسعار النفط وانهيار نشاط التنقيب عن الخام في أمريكا الشمالية.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في خدمات التنقيب عن النفط، أمس الإثنين، تسجيل صافي خسائر 1.676 مليار دولار (1.91 دولار للسهم الواحد) في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/ حزيران الماضي، مقابل صافي أرباح بنحو 75 مليون دولار (9 سنتات للسهم) في نفس الفترة من عام 2019.

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