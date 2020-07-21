903 ملايين درهم تصرفات العقارات في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 903 ملايين درهم حيث شهدت الدائرة، امس الاثنين، تسجيل 148 مبايعة بقيمة 216.99 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 75.16 مليون درهم، و128 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 141.83 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد .

وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم. أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 440.1 مليون درهم، منها 39 رهن أراض بقيمة 395.62 مليون درهم، و37 رهن فلل وشقق بقيمة 44.48 مليون درهم

وأما الهِبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 246.25 مليون درهم.