«الاتحاد للطيران» تستأنف رحلات الركاب إلى شنغهاي

تستأنف الاتحاد للطيران رحلات الركاب من أبوظبي إلى مدينة شنغهاي الصينية ابتداء من 27 يوليو الجاري، مع رحلة أسبوعية كبداية على متن طائرة بوينج 777-300ER المصممة بنظام الدرجتين.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: يسرّنا الإعلان عن استئناف رحلاتنا إلى الصين مع عودتنا التدريجية إلى المزيد من الوجهات على شبكة وجهاتنا العالمية، لدعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي في مختلف أنحاء العالم، إن الأولوية الآن هي في إعادة بناء شبكة الوجهات إلى الأسواق التي أعيد فتحها، وتأمين بيئة طيران آمنة وسليمة للضيوف في كافة مراحل رحلتهم.

وأضاف: يأتي استئناف الرحلات بين أبوظبي وشنغهاي لتلبية الطلب الكبير على رحلات الأعمال في دولة الإمارات والصين وغيرهما من الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا. ونحن ممتنون كل الامتنان لضيوفنا وشركائنا الاستراتيجيين على إخلاصهم المستمر ودعمهم المتواصل لنا، وإننا مستعدون لتشغيل الرحلات إلى المزيد من الوجهات في الصين عند الإمكان.