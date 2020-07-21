شكرا لقرائتكم خبر عن 169.5 مليار دولار دين تركيا الخارجي المستحق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي التركي،أمس الاثنين، إن الديون الخارجية على تركيا المستحقة في غضون عام، أو أقل، بلغت 169.5 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار، مرتفعة نحو خمسة مليارات دولار عن الشهر السابق.

وشكلت ديون القطاع العام 23.2% من الإجمالي، وديون البنك المركزي 11.4%، والقطاع الخاص 65.4%. (رويترز)

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