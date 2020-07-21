انكماش أسعار المنتجين في ألمانيا 2% الشهر الماضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت أسعار المنتجين في ألمانيا خلال الشهر الماضي على أساس سنوي؛ بفعل تراجع تكاليف السلع الوسيطة وأسعار الطاقة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي في ألمانيا، أمس الاثنين، أن مؤشر أسعار المنتجين في البلاد تراجع بنسبة 1.8% في يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي، مقابل انخفاض 2.2% في مايو/أيار السابق له.

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وجاء هبوط أسعار المنتجين في ألمانيا مع تراجع أسعار الطاقة بنسبة 6.2% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، كما تراجعت تكاليف السلع الوسيطة بنسبة 2.5% بالشهر المنقضي على أساس سنوي.

في حين ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.6% خلال الشهر المنصرم، كما شهدت السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة زيادة بنحو 1.2% و1.5% على الترتيب.

أما على أساس شهري، لم يشهد مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا تغييراً خلال الشهر الماضي بعد 4 أشهر من الهبوط، مقارنة مع انخفاض بنحو 0.4% خلال مايو/أيار من العام الجاري.