«أمناء جائزة الشارقة للتميز» يعتمد دمج دورتي 2020 و2021



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة التي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، عن مجموعة من التغييرات والتعديلات الجوهرية في الجائزة، مواكبة للظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وشملت التعديلات دمج دورة 2020 مع دورة 2021، إلى جانب تعزيز الدعم لرواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة وأصحاب المشاريع من ذوي الإعاقة، وتخصيص جوائز نقدية للمتميزين منهم يتم تقديمها خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز الذي انعقد أمس الإثنين بواسطة الاتصال المرئي، برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز

كما شملت التغيرات إجراء تعديل على معايير جائزة الشارقة لرواد الأعمال، حيث تم إضافة معايير تتعلق بالصفات الشخصية للمتقدم والتوجه الاستراتيجي للشركة والمهنية والابتكار ونتائج الأعمال، كما اتفق أعضاء مجلس أمناء الجائزة على ضرورة تبسيط عملية المشاركة وتسهيل إجراءاتها في كافة فئات الجائزة، خاصة في جائزة الشارقة لرواد الأعمال - ذوي الاحتياجات الخاصة.