مسكوكات من الذهب والفضة بمناسبة «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إصدار مسكوكات تذكارية من الذهب والفضة، بمناسبة استضافة دولة الإمارات إكسبو 2020، اعتباراً من اليوم، الثلاثاء.

ويفخر المصرف المركزي باختيار الإمارات لاستضافة هذا الحدث العالمي المهم، الذي يتوافق مع أجندتها الوطنية ضمن «رؤية الإمارات 2021». وتهدف هذه الرؤية إلى تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات غير النفطية من أجل تحقيق النمو المستدام وتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة. ويأتي إصدار المسكوكات التذكارية لإكسبو 2020 تقديراً لتلك الرؤية، واحتفاءً بها.

وسيتم طرح المسكوكة التذكارية للبيع عبر الموقع الرسمي لأمازون الإمارات وموقع شركة نيوزيلاند منت، حيث ستُباع المسكوكة التذكارية من الذهب، زنة 20 جراماً بسعر2400 دولار، أي نحو 8,814 درهماً، بينما ستُباع المسكوكة التذكارية من الفضة، زنة 40 جراماً بسعر180 دولاراً، أي نحو661 درهماً.

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وقال د.صبري العزعزي، المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في «المركزي»: يأتي إصدار مسكوكات إكسبو 2020 حرصاً منا على تخليد الإنجازات التاريخية الهامة والتي تسهم في صنع مستقبل الإمارات وتعزيز مكانتها عالمياً.

وأضاف العزعزي: وتكمن أهمية هذا الحدث لما له من تأثير كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويعها وجذب الاستثمارات إلى جانب تعريف العالم بثقافة الإمارات وهو ما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة.

من جانبه، قال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي في إكسبو 2020 دبي: ليست القيمة المادية لهذه المسكوكات ما يميزها فحسب، بل القيمة المعنوية التي لا تقدر بثمن، حيث إنها تجسد عملاً دؤوباً بين دولة الإمارات ودول العالم لاستضافة إكسبو استثنائي يعود بالنفع على البشرية في الوقت الذي بات من الضروري تعزيز العمل الجماعي لتخطي جميع التحديات.

وأضاف العلي: حين يفتح إكسبو 2020 أبوابه في أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل، سيفتح معه أبواباً لفرص فريدة لتطوير آليات العمل المشترك وتحفيز الابتكار، وبالتالي العمل على صنع مستقبل أفضل لنا وللأجيال المقبلة، وهذه المسكوكات التذكارية ستروي بِصَمتِها إنجازات البشرية، وسترسخ في الأذهان العرفان لكل من عمل بجد لمصلحة الإنسانية.