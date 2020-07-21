رئيس المجلس الأوروبي سيرفع للقادة اقتراحاً معدلاً لخطة «النهوض»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الاثنين، أنه سيرفع إلى القادة الأوروبيين اقتراحاً معدلاً لخطة النهوض الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي التي تثير خلافات منذ الجمعة، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق أمر «ممكن».

وقال ميشال الذي يضطلع بدور الوسيط في القمة: «هذا الاقتراح ثمرة عمل جماعي مضن للغاية». وأضاف «المراحل الأخيرة هي دائماً الأصعب، لكنني واثق بأن اتفاقاً لا يزال ممكناً».

وأعلن ميشال صباح الاثنين بعد ليلة كاملة من المفاوضات أنه يحاول إيجاد تسوية جديدة على قاعدة خطة تشمل 390 مليار يورو من المساعدات مقابل 500 مليار يورو في المشروع الأصيل.

واستئناف القمة الذي كان مقرراً أصلاً في الساعة 16,00 (14,00 توقيت جرينيتش) أرجئ مراراً بسبب المباحثات الأخيرة بين الأوروبيين حول مشروع التسوية هذا.

وبحسب مصدر دبلوماسي قد يتم التوصل إلى اتفاق حول خطة نهوض شاملة بقيمة 700 مليار يورو ممولة من قرض مشترك، يشمل 390 ملياراً من المساعدات و310 مليارات من القروض التي يسددها المستفيدون منها.

ويبحث الأوروبيون منذ صباح الجمعة في هذا المشروع الذي تدافع عنه كل من برلين وباريس بشراسة. وهو يرمي إلى تحريك اقتصاد تضرر كثيراً بفيروس كورونا المستجد. ولتحقيق هذه الغاية يجب إقناع دول أكثر تحفظاً كهولندا والنمسا والسويد والدنمارك وفنلندا. (أ.ف.ب)